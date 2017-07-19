Владелец «Билайна» запустил собственный мессенджер

Москва, 19 июля 2017, 22:50 — REGNUM Нидерландский холдинг Veon, который владеет брендом «Билайн», запустил собственный менеджер. Об этом сообщает портал Medium со ссылкой на главу компании Жан-Ива Шарлье.
Новое мобильное приложение позволит пользователям бесплатно звонить, обмениваться сообщениями, создавать групповые чаты, а также делиться фото и видео. Помимо этого, в Veon можно читать новостную ленту, просматривать видео и слушать музыку.
Абоненты «Билайна» смогут управлять своими тарифными планами, просматривать и пополнять баланс. Также прямо в мессенджере можно активировать предложения от различных заведений, получая различные скидки и бонусы.
«Сегодняшний запуск является важной вехой, с помощью которой мы сможем пересмотреть весь опыт онлайн-приложений для наших клиентов», — приводит издание слова Шарлье.
Доступ к приложению и его основные функции будут бесплатны. При этом клиенты оператора смогут использовать приложение, даже если они не в сети.
Новая программа доступна в России, на Украине, Грузии и Пакистане, ожидается запуск в Италии. Компания планирует в дальнейшем продвигать больше новых услуг с учетом растущего числа партнеров.
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