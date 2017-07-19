В сеть попали изображения младшего брата Honda NSX с квадратным рулем

Токио, , 22:27 — REGNUM В сеть выложены компьютерные изображения автомобиля известного как Honda baby NSX, снимки 18 июля опубликовал портал AutoGuide.

Издание пишет, что дискуссии вокруг этого концепта спорткара от Honda несколько поутихли, но новые изображения способны несколько оживить процесс.

Патент в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза подавался на интерьер автомобиля, однако выложенные рендеры вполне дают представление о том, какова будет его внешность.

Машина имеет те же черты, которые были показаны в патенте, подававшемся в 2016 году. Дизайн центральной панели аналогичен дизайну таковой у Acura NSX, но заметно, что добавлено больше кнопок и приборов.

Самый интересный и притягивающий внимание элемент спорткара — это прямоугольный руль.

AutoGuide пишет, что по слухам Honda уже много лет работает над преемником своей модели S2000 и вполне возможно её место как раз и займет младший брат NSX.

Напомним, ранее глава Honda Секино Йосуке заявил, что Acura NSX в следующем поколении может стать полностью электрическим автомобилем. Йосуке также сказал, что он хотел бы получить серийный образец автомобиля Acura EV Concept, учавствовавшего в гонке Пайкс Пик в США.