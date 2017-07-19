За шесть месяцев 2017 года производство легковых авто в РФ выросло на 20,7%

Москва, , 21:43 — REGNUM За первые шесть месяцев 2017 года производство легковых авто в России увеличилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, всего за обозначенный период было выпущено 647 тыс. легковых машин, об этом 19 июля сообщил Росстат.

В июне 2017 года с конвейеров российских автопроизводителей сошло более 121 тыс. автомобилей, рост производства по сравнению с июнем 2016-го — 16,9%.

Также в первом полугодии 2017 года российскими предприятиями было произведено 68,8 тыс. грузовиков, (рост производства — 16,4%).

За этот же период было выпущено 12 тыс. автобусов, что на 31,4% больше, чем в 2017 году.

Напомним, в июле 2017 года компания «АвтоВАЗ» вывела на рынок двухтопливный вариант автомобиля LADA Vesta, Nissan объявил о том, что намерен создать еще 450 рабочих мест на заводе в Санкт-Петербурге.

4 июля 2017 года пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщила о том, что на заводе компании в Санкт-Петербурге начали производить новую версию Kia Rio.