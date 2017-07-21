Кому нужен Скайп в BMW — водителям или самому Скайпу?

Чикаго, США, , 02:16 — REGNUM Представители BMW расширят коммуникационную составляющую мультимедийного центра выпускаемых автомобилей, включив в нее Skype для бизнеса. Таким образом, встречи в популярном мессенджере можно будет проводить, не выходя из-за руля. Нужна ли такая опция российским водителям, анализирует в своем обзоре постоянный автор ИА REGNUM Виталий Архиреев.

По словам ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, на цену автомобиля эта опция не повлияет. Однако при всех плюсах доступной видеосвязи возникает вопрос, нужно ли использовать ее в движении, когда можно просто говорить по громкой связи по телефону (к тому же, тоже оснащенному видеосвязью). Поэтому Skype не будет лишним — но и не создаст дополнительного спроса.

В основе BMW iDrive лежит отдельная от телефона сим-карта, и интеграция в нее Skype может стать удобной и полезной функцией. Другое дело, что скорость мобильного интернета на большинстве дорог России далека от идеала, «поэтому воспользоваться этой и многими другими замечательными мобильными возможностями получится не у всех и не везде», — говорит Андрей Барсуков, заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба».

Не стоит, впрочем, и забывать о конкуренции на рынке мессенджеров. Дмитрий Рыбальченко (Autosport.ru), указывая на то, что Skype не успевает за конкурентами, предпринимает попытку через интеграцию с известнейшим брэндом BMW удержать старых пользователей и привлечь новых. «Данное новшество выгодно скорее Майкрософт и Skype, нежели BMW».

Мнения и доводы других экспертов читайте в обзоре: Skype в новом поколении BMW 5: нужно ли это водителям?

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