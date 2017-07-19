В Москве планируют открыть авиапромышленный технопарк

Жуковский, Московская область, , 20:50 — REGNUM В столице РФ в ближайшие годы планируют создать авиапромышленный технопарк. Об этом 19 июля сообщил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин на Международном авиационно-космическом салоне — 2017 (МАКС-2017).

«Такие планы обсуждаются совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией. На базе существующих авиастроительных предприятий планируется создание такого технопарка. Я думаю, что это планы, наверное, на конец 2017-го — 2018 год», — сообщил он.

Кроме конструкторских бюро, в технопарке также смогут работать компании, разрабатывающие авиакомпоненты и программное обеспечение для авиационной промышленности. Сейчас идет набор компаний, которые будут находиться в технопарке.

В пресс-службе администрации Москвы отметили, что столичный научно-промышленный авиакомплекс включает в себя 39 крупных и средних предприятий, на которых работают 51,5 тыс. человек. Все они занимаются передовыми разработками в области авиастроения.

Напомним, МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском до 23 июля. В этом году будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 стран. Также покажут современные образцы гражданских самолетов и вертолетов. За время Международного авиационно-космического салона планируется провести более тысячи деловых встреч

Авиасалон в Жуковском является одним из ведущих мировых авиафорумов. Впервые он состоялся в 1993 году.

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