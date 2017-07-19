Мексиканская Interjet хочет купить ещё 10 Sukhoi Superjet 100

Москва, , 22:03 — REGNUM Мексиканская авиакомпания Interjet выразила готовность заключить новый контракт на поставку ещё 10 самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил журналистам президент Объединённоё авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Мы сегодня с Interjet провели переговоры. Они подтвердили готовность заключить контракт на 10 SSJ. Это новый контракт», — сказал президент ОАК.

Напомним, мексиканская авиакомпания Interjet является одним из крупнейших эксплуататоров российских самолётов Sukhoi Superjet 100. Данная компания подписала первый контракт на 30 самолётов данного типа. На данный момент в парке Interjet есть 22 самолёта Sukhoi Superjet 100.

Стоит отметить, что зимой 2016/17 годов Interjet пришлось временно отказаться от эксплуатации 11 российских Sukhoi Superjet 100 после проверки, которая была проведена по требованию Росавиации.

Позднее все 11 самолётов Sukhoi Superjet 100 были возвращены к полётам.