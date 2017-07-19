Робот-рыба начал изучение дна третьего реактора АЭС «Фукусимы-1»

Фукусима , Япония, , 11:32 — REGNUM Сегодня, 19 июля, в защитной оболочке третьего реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» на глубине шести метров под водой начал исследование робот-рыба. Он должен изучить расплавившееся и скопившееся на дне защитной оболочки реактора ядерное топливо. Аналогичные работы запланированы также на пятницу, 21 июля. Об этом сообщил оператор станции компания ТЕРСО.

Предыдущие попытки при помощи роботов проводить исследования на первом и втором реакторе были не очень успешными. До сих пор такой способ изучения дна реакторов сопровождался поломками роботов. Отмечалось, что причиной этому может быть высокий уровень радиации. К тому же данные, которые роботам удавалось собрать, не были достаточно внятными, чтобы понять, как и в каких количествам находится расплавившееся топливо на дне.

Новый робот-рыба довольно компактный: его длина — всего 30 сантиментов, диаметр — 13 сантиментов. Он управляется дистанционного. Перед главным погружением робота «тренировали». Его тестировали в среде со множеством обломков конструкции, благодаря чему машине не должно составить трудностей перемешаться среди обломков, скопившихся на дне. Кроме того, робот-рыба может работать в полной темноте, поскольку оснащен лампами LED и специальной камерой.

В прошлые разы, когда роботы пытались изучать дно первого и второго реактора, им было проще, поскольку уровень воды составляет 1,9 и 0,3 метра соответственно. Сейчас же роботу в третьем реакторе придется работать на глубине в 6,4 метра. Это является первой попыткой исследовать дно защитной оболочки при помощи робота.

Напомним, что 11 марта 2011 года на японской АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. Рано утром 12 марта 2011 года на первом энергоблоке АЭС «Фукусима» произошел взрыв — обрушилась часть бетонный конструкций. Взрыв случился из-за образования водорода в результате пароциркониевой реакции при высоких температуре и паросодержании. Сам корпус реактора не пострадал, но разрушилась внешняя оболочка блока из железобетона. Уровень радиации в зоне ЧП стал резко расти. В середине дня генеральный секретарь правительства Японии подтвердил информацию об утечке радиации, но масштабы произошедшего не уточнялись. На следующий день проблемы с системой охлаждения начались на третьем энергоблоке АЭС.

В результате после Чернобыльской трагедии авария на «Фукусиме» стала второй по масштабу. Она — крупная радиационная авария максимального, 7-го уровня, по Международной шкале ядерных событий — ИНЕС. Выброс радиоактивных частиц в атмосфере составил примерно 10% выбросов во время аварии на Чернобыльской АЭС, который была единственной с уровнем происшествий ИНЕС 7. В регионе до сих пор проводят мероприятия по ликвидации последствий аварии. После инцидента вытекло около 300 тонн радиоактивной воды, правительство Японии согласилось выделить из бюджета $470 млн дополнительных средств на меры по недопущению дальнейших утечек радиоактивной воды. По оценке Financial Time, катастрофа причинила японскому бюджету ущерб в $100 млрд.

Во время Второй Мировой войны Япония стала единственной, пострадавшей от ядерного оружия. Но в 70-е годы ХХ века именно атомная энергетика стала национальным стратегическим приоритетом страны в силу отсутствия достаточного количества собственных энергоресурсов. До аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии работало в общей сложности 54 реактора. Это страна была третьей в мире по количество реакторов, а 30% всего энергобаланса приходились именно на АЭС. Катастрофа же вынудила не только Японию, но и ряд других стран, в особенности, Германию, отказаться от ядерной энергетики.

Сейчас в Японии работает пять реакторов. Однако, как передавало ИА REGNUM, к 2030 году власти планируют постепенно повысить долю атомной энергетики в общем энергобалансе страны до 30%. Вместе с возобновляемыми источниками энергии их доля должна будет достигнуть к этому времени 44%. Экс-президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори ранее отмечал, что до конца 2017 года в Японии должны быть перезапущены еще десять атомных реакторов.

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