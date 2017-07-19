Вертолетчики НОАК продемонстрировали свое мастерство в небе над Синьцзяном

Пекин, , 09:46 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о состоявшихся военно-воздушных учениях, в которых приняли участие все виды вертолетов, стоящих на вооружении в ВВС НОАК.

В маневрах над Синьцзян-Уйгурским автономным районом были задействованы транспортные вертолеты Ми-17, Ми-171, многоцелевые Z-9, а также ударные вертолеты Z-19. В ходе учений летчики отработали сразу несколько сценариев, в том числе поддержка наземных соединений с воздуха, а также отражение атаки неприятеля с воздуха, пишет «Жэньминь жибао».

В заявлении китайского оборонного ведомства подчеркивается, что учения являлись запланированными и входили в ежегодную программу проверки боеспособности соединений НОАК.

Главными целями состоявшихся военно-воздушных учений стали повышение боевой подготовки личного состава и проверка боевой техники. В Пекине отметили, что в ближайшее время аналогичные маневры пройдут еще в ряде регионов страны. Другие подробности предстоящих учений раскрыты не были.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель Министерства национальной обороны КНР полковник Шэнь Цзинькэ подтвердил информацию о проведении учений ВВС НОАК в западной части Тихого океана. По словам высокопоставленного офицера, завершившиеся маневры являлись запланированными.

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