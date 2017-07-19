Это свершилось: Mercedes-Benz выпустил пикап

Берлин, , 09:11 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz провела премьеру своего первого пикапа, машина получила название X-Class, об этом 18 июля сообщило издание Road&Truck.

Премиальный грузовик X-Class станет первым подобным автомобилем в истории компании, его презентация прошла в рамках мероприятия, проведенного в ЮАР.

Впервые концепт этого автомобиля компания показала в 2016 году, сообщалось, что в его основу легло шасси Nissan Navara. Начальная стоимость машины в Германии составит около 37,3 тыс. евро (около 2,5 млн рублей).

Модель отличается от своих более дешевых собратьев в том числе и подвеской — спереди она построена на двойных поперечных рычагах, а сзади — на пяти рычагах. Обычно на такие автомбили устанавливаю рессоры.

Грузоподъемность автомобиля составляет 1042 кг, на выбор будут предоставляться два турбодизельных двигателя объемом 2,3 л, мощность однотурбинного (X 220d) равна 163 л.с., двутурбинного (X 250d) — 190 л.с.

Напомним, пикапом называют легкий автомобиль, оборудованный грузовой платформой. Одними из самых дорогих пикапов являются модели Silverado 1500 High Country ($ 50 тыс.), Ford F-250 Platinum (($ 50 тыс.) и Ram 2500 Power Wagon Laramie ($ 55 тыс.).