Новосибирск стал рекордсменом по количеству праворульных машин

Новосибирск, , 08:49 — REGNUM Согласно результатам исследования, проведенного экспертами агентства «Автостат», больше всего автомобилей с правым рулем ездит по дорогам Новосибирска, информация была опубликована 18 июля на сайте компании.

В Новосибирске таких машин насчитывается около 148 тыс. Всего в городе зарегистрировано около 433 тыс. автомобилей, таким образом, доля праворульных составляет 34%.

Второе место этого рейтинга занял Красноярск, там доля машин с правым рулем равна 30,7%. Замыкает ТОП-3 Омск, там этот показатель равен 18%.

Пресс-служба компании пишет, что чем дальше на запад страны — тем меньше концентрация таких автомобилей.

Например, в Челябинске и Екатеринбурге их количество не превышает 5% от всего количества машин. А в Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Воронеже, Волгограде и Москве этот показатель колеблется в диапазоне 1−2%. Меньше всего праворульных машин в Татарии — там их доля равна 0,6%.

Пресс-служба «Автостат» напоминает, что в среднем доля праворульных авто в стране составляет около 8,3%, таким образом выходит, что в крупных городах Сибири процент машин с правым рулем выше общероссийского в несколько раз.