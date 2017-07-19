Автоконцерн Daimler отзовет 3 млн автомобилей на фоне «дизельного скандала»

Берлин, , 04:59 — REGNUM Немецкий автоконцерн Daimler намерен отозвать более трех млн автомобилей марки Mercedes по всей Европе, чтобы улучшить их программное обеспечение (ПО), пишет 18 июля Die Presse.

Daimler планирует таким образом сократить объем вредных выхлопов в своих автомобилях. Улучшение программных обеспечений на всех устройствах обойдется концерну в €220 млн.

Руководство организации сообщило, что для владельцев авто все работы будут проводиться бесплатно и длиться в целом около одного часа.

Модернизация автомобилей может начаться в августе 2017 года. Переоснащение входит в план концерна по «реабилитации» дизельных двигателей, потому что Daimler подозревается в манипулировании данными об объеме вредных выхлопных газов.

Как сообщало ИА REGNUM, Daimler подозревается в использовании оборудования, которое занижало показатели количества выбросов углекислого газа при прохождении процедуры проверки экоконтроля.

Напомним, впервые «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года в США, когда выяснилось, что компания Volkswagen устанавливала на свои дизельные машины ПО, позволявшие обманывать надзорные ведомства. Этот скандал уже обошелся компании в более чем $25 млрд.

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