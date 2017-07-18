Врио главы Марий Эл посетил один из лучших в России ракетных полков

Йошкар-Ола, , 17:49 — REGNUM Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев побывал в 290-м ракетном полку Киевско-Житомирской ордена Кутузова III-й степени ракетной дивизии. Он осмотрел боевую стартовую позицию и ознакомился с пусковой установкой в сооружении «Крона». Кроме того, руководитель республики посетил командный пункт, полковую церковь и осмотрел икону Ахтырской Божией Матери, которая имеет особое значение для марийских ракетчиков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Мы очень ценим действия военных в отношении выстраивания жизни в республике. Особенно это чувствуется в дни проведения государственных праздников и в важные для страны даты. В День Победы 9 мая, главный для всех нас день памяти, торжества и достоинства военные показывают незыблемые каноны отношения к Отечеству, подходя к делу серьезно и вдумчиво», — отметил врио главы Марий Эл.

290 ракетный полк неоднократно признавался одним из лучших в Ракетных войсках стратегического назначения страны. Учебно-боевые пуски ракет «Тополь» военнослужащие части всегда проводили с оценкой «отлично».

Для справки. История полка легендарна и насчитывает более 300 лет. Неофициальным его преемником являлся Ахтырский ракетный полк на Украине. В начале 90-х годов личный состав полка вошел в состав формируемой на Украине войсковой части для передислокации ее в Россию. Однако руководство Украины требовало, чтобы 9 мая 1991 года в Киеве ракетный полк принял украинскую присягу в ответ на передислокацию самолетов бомбардировочного полка в Россию.

После доклада ситуации командование РВСН в Москве приняло решение транспортными самолетами передислоцировать полк в Йошкар-Олу. Ни один военнослужащий не принял украинскую присягу. 19 апреля 1994 года, после прохождения переподготовки на северном полигоне Мирный, полк заступил на боевое дежурство в Российской Федерации.

В различные годы на вооружении дивизии стояли ракетные комплексы с ракетами Р-16У (с 1969 по 1977 год), РТ-2 (с 1971 по 1980 год), РС-12 (с 1976 по 1994 год), РС-12М (с 1995 год по настоящее время).

По итогам 2006, 2007, 2008 и 2011 учебных годов дивизия вновь признана лучшим соединением РВСН на самоходных пусковых установках. В августе 2010 года личный состав дивизии принимал активное участие в тушении лесных пожаров на территории Марий Эл, 5 военнослужащих были награждены орденами Мужества.

3 ноября 2011 года с космодрома «Плесецк» военнослужащими Йошкар-Олинского соединения был проведен на «отлично» учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Ракета с высокой точностью поразила условную цель на камчатском полигоне «Кура».