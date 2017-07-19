Автоматическая трансмиссия Газели. Конкурент для коммерческих иномарок

Москва, , 11:33 — REGNUM О техническом нововведении журналистам auto.mail.ru рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. По словам руководителя, ряд пилотных образцов уже тестируются на дорогах общего пользования.

Новинка будет представлена на выставке «КомТранс» осенью этого года. Новая трансмиссия — это ответ на запросы потребителей. Как прокомментировал ситуацию с появлением коробки «автомат» на автомобилях ГАЗель Сорокин, легкий коммерческий транспорт используется для бизнеса. А вот наличие «автомата» напрямую влияет на стоимость авто. Однако перевозчики из крупных городов интересуются возможностью установки такого агрегата на ГАЗель.

Автоматическая трансмиссия будет устанавливаться на автомобили ГАЗель Next. О сроках старта производства и начале продаж в компании не сообщают. Кроме работы над новой трансмиссией для легкого коммерческого ряда, на ГАЗе работают над аналогичной опцией для автобусов и грузовиков ГАЗон Next.

Очевидно, что появление новой трансмиссии сделает продукцию нижегородцев более конкурентной на рынке перевозок. Но, по мнению эксперта очень важно сохранить ценовую политику в отношении продукта.

Константин Ерофеев, директор департамента коммерческого транспорта ГК «АвтоСпецЦентр»:

"Еще недавно идея установки на российские коммерческие «малотоннажники» автоматической коробки передач казалась неперспективной. Ведь отечественные автомобили покупают для грузо‑ и пассажирских перевозок, и интереса к такой дорогой опции практически не было. Возможностью установки АКПП на ГАЗели в последнее время начали интересоваться перевозчики крупных городов, причем речь прежде всего идет о московских транспортных компаниях, занимающихся городскими пассажирскими перевозками. Для пассажиров новая функция принесет дополнительный комфорт, а водители получат удобство в эксплуатации транспортного средства».

«Цена на обновленные модели будет заметно выше аналогов с «механикой». Однако если производитель сможет сохранить ее на конкурентном уровне и тщательно продумает ценовую политику, новая Газель NEXT сможет стать серьезным конкурентом для иностранных марок, более дорогих по цене и стоимости обслуживания. Другой вопрос — готовы ли сейчас перевозчики к дополнительным расходам ради повышения уровня комфорта водителей и пассажиров».

В конкурентах у текущего модельного ряда Газели находятся Citroen Jamper, Citroen Jumpy, цены на которые начинаются от 1 199 000 рублей. И Peugeot Boxter с ценником от 1 363 000 рублей с учетом скидок. Цены же на ГАЗель Next текущего модельного ряда начинаются от 1 160 000 рублей.