Авиакомпания Red Wings возьмет в лизинг 16 самолетов МС-21

Жуковский, Московская область, , 14:52 — REGNUM Контракт на поставку российской компании Red Wings Airlines в лизинг 16 самолетов МС-21−300 подписан на авиасалоне МАКС-2017 в городе Жуковском (Московская область) Лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко», сообщил журналистам генеральный директор ИФК Александр Рубцов.

Кроме того, ИФК планирует заключить контракт на поставку этой авиакомпании двигателей ПД-14 для четырех МС-21.

«По крайней мере в сделке с Red Wings у нас предполагается, что четыре самолета будут оснащаться двигателями ПД-14, и весьма вероятно, что это будет первый коммерческий оператор самолетов МС-21−300 с двигателем ПД-14», — сказал он.

Рубцов отметил, что авиакомпания Red Wings может взять в операционный лизинг 16 МС-21−300. Соответствующий контракт уже есть. Причем четыре МС-21 оснастят российскими двигателями, а остальные 12 — канадскими Pratt & Witney.

Напомним, 18 июля в Жуковском открылся ХIII Международный авиационно-космический салон МАКС. На форуме глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что ни по одному из контрактов на поставку оружия не были сорваны сроки со стороны России, несмотря на антироссийские санкции.

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