Робот-охранник утонул в фонтане в Вашингтоне

Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Робот-охранник, созданный компанией Knightscope, во время патрулирования одного из торговых центров утонул в фонтане в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля, в Вашингтоне.

Сотрудники центра извлекли робота из фонтана и отнесли в подсобное помещение, однако «привести в чувства» железного охранника пока не удалось.

В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося. В качестве одной из главных версий рассматривается технический сбой в работе программы.

Отметим, что робот-охранник, который призван следить за порядком, записывает на видео происходящее и транслируют это в прямом эфире оператору.