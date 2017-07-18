Авиапроизводители представят новинки на авиасалоне МАКС-2017

Жуковский, Московская область, , 09:40 — REGNUM Российские и зарубежные авиапроизводители на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском продемонстрируют современные образцы гражданских самолетов и вертолетов.

Так, на статической экспозиции «Вертолеты России» представят гражданские модели «Ансат», Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. Техника этого холдинга будет задействована и в летной программе авиасалона: 10 вертолетов пролетят строем, еще несколько представят индивидуальный пилотаж.

«Объединенная авиастроительная корпорация» представит модели ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и новейшего МС-21−300, а также — пилотажный тренажер МС-21.

На аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, будет выставлен экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30 конструкторского бюро «ВР-Технологии», который недавно прошел очередной этап летных испытаний.

Авиаконцерн Airbus представит на авиасалоне самолет А350−900, он выполнит показательные полеты и будет представлен на статической экспозиции.

Напомним, Международный авиационно-космический салон в Жуковском занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов. Мероприятие проводится патронаже президента раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. Впервые авиафорум состоялся в 1993 году.

На МАКС-2017 представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Форум откроется 18 июля.

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