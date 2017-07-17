12 тысяч км/час. Новая гиперзвуковая ракета США

Канберра, , 16:57 — REGNUM В Австралии успешно испытана американская гиперзвуковая авиаракета, сообщает 17 июля газета The Independent.

Испытательный пуск новой ракеты, название которой не уточняется, провели на полигоне Вумера на юге Австралии, заявила глава австралийского оборонного ведомства Мариз Пейн.

По информации издания, новая авиационная гиперзвуковая ракета развила скорость более 12 тыс км/час. Испытания производились в рамках реализации программы HiFIRE.

Общая стоимость совместного проекта ВВС США и Минобороны Австралии составляет $ 54 млн. В работах над ней также задействованы специалисты компаний Boeing, BAE Systems и Квинслендского университета.

Стоит отметить, что австралийский филиал компании BAE Systems назвал проведённые испытания «самым сложным из всех ранее проведенных тестов HIFiRE».

По данным, опубликованным в СМИ, гиперзвуковые аппараты HiFIRE должны отделяться от ракеты-носителя в космосе и затем совершать контролируемые маневры после вхождения в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается зенитная ракетная система ПВО/ПРО С-500, способная бороться с гиперзвуковыми крылатыми и с баллистическими ракетами. Появление первого опытного комплекта С-500 ожидается не ранее 2020 года.

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