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Mazda отзывает 19 тыс. автомобилей в ЮАР из-за подушек безопасности

Техника

Из-за технической неисправности подушек безопасности Takata погибли 17 человек, еще 180 человек получили ранения

Вашингтон, 17 июля 2017, 17:04 — REGNUM  Японский автопроизводитель Mazda отзывает 19 тыс. автомобилей в Южноафриканской республике (ЮАР) в связи с возможной неисправностью подушек безопасности компании Takata, 17 июля сообщает Reuters.

Отзывная кампания была вызвана результатами нового тестирования трех типов подушек безопасности Takata. Исследователи из Японии и Северной Америки установили, что на автомобили Mazda могли установить дефектные газогенераторы.

Напомним, в июле текущего года в главном управлении США по обеспечению безопасности дорожного движения заявили, что на автомобилях Ford, Nissan и Mazda установлены 2 млн 700 тыс. дефектных подушек безопасности Takata.

В настоящий момент из-за технической неисправности подушек безопасности Takata погибли 17 человек, еще 180 человек получили ранения.

Газогенераторы подушек безопасности содержат химические соединения, которые при нагревании могут взорваться, в результате чего шрапнель из металлических осколков может нанести травму водителю или пассажиру.

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