Страны Скандинавии стали лидерами в рейтинге цифровых технологий

Стокгольм, , 16:06 — REGNUM Страны Скандинавии возглавили мировой рейтинг государств с самой сильной цифровой экономикой, пишет сегодня, 17 июля, литовское деловое издание Verslo žinios.

Школа Флетчера Университета Тафтса (США) вместе с MasterCard составила рейтинг цифровой экономики. В нем был оценен уровень цифровых технологий стран и темп роста с 2008 по 2015 год.

На вершине рейтинга — Норвегия, Швеция, Швейцария. За ними следуют Дания, Финляндия, Сингапур и Южная Корея. Крупные страны, которые обычно диктуют моду, в рейтинге занимают более низкие позиции: Великобритания — на 8 позиции, США — на 10, Канада — на 12, Япония — на 15, Германия — на 17, Франция — на 20, Китай — на 36.

Для того, чтобы оценить масштабы цифровых технологий, составители рейтинга установили более 170 критериев, в том числе значение широкополосной интернет-связи, право на интеллектуальную собственность, обезличенные данные, имеющиеся у Mastercard. Таким образом, были оценены 60 стран, среди которых есть Латвия (28 место) и Эстония (21 место), но нет Литвы.

Составители рейтинга выделяют так называемую цифровую пятерку (англ. — Digital 5) — объединенные в одну группу Эстонию, Израиль, Новую Зеландию, Южную Корею и Великобританию. Эти страны между собой тесно сотрудничают, чтобы общественный сектор переходил на цифровые технологии.

Баскар Хакроворт, декан Факультета международного бизнеса и финансов Школы Флетчера, комментирует, что преимущество стран в сфере высоких технологий обусловлено политической волей и лучшим координированием. В качестве примера он привел системы электронной оплаты, к которым параллельно должны перейти потребители, поставщики услуг, создатели технологий и команды поддержки систем. «В маленькой экономике, как в Объединенных Арабских Эмиратах, это можно сделать намного быстрее, чем в такой большой экономике, как в США, где много разных игроков», — цитирует Bloomberg ученого, участвовавшего в создании рейтинга.

Одна из сфер, которая тянет США вниз — широкополосный интернет. Хотя местные фонды рискового капитала инвестируют в стартапы, создающие инновации, интернет-инфраструктура, особенно в небольших городках и сельской местности, на низком уровне, а в некоторых местах и вовсе ее нет. Между тем Норвегия и Финляндия доступ к интернету в своих законах зафиксировали как одно из прав, которое страны должна гарантировать своим гражданам.

Кроме того, среди стран, демонстрирующих быстрый рост, выделяются Филиппины, Индонезия, Малайзия. Предполагается, что в ближайшие четыре года они значительно поднимутся в этом рейтинге.