ВВС НОАК провели учения над акваторией Тихого океана

Пекин, , 15:15 — REGNUM Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР полковник Шэнь Цзинькэ подтвердил информацию о проведении учений ВВС НОАК в западной части Тихого океана. По словам высокопоставленного офицера, завершившиеся маневры являлись запланированными.

«На прошлой неделе самолеты ВВС НОАК действительно несколько раз пролетали над проливами Баши и Мияко. Самолеты были задействованы в военно-воздушных учениях, проводимых в соответствии с утвержденным расписанием», — сообщил журналистам полковник Шэнь.

Пресс-секретарь отметил, что в ходе маневров были задействованы более 10 единиц техники, в том числе стратегические бомбардировщики Н-6К. Официальный представитель оборонного ведомства подчеркнул, что завершившиеся учения не были направлены на запугивание какой-либо страны, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай продолжит регулярно проводить учения с целью повышения боевой подготовки личного состава и тестирования возможностей военной техники», — добавил Шэнь Цзинькэ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, командование недавно образованного Центрального театра боевых действий НОАК сообщило об успешном завершении командно-штабных учений с применением всех видов самолетов, стоящих на вооружении КНР.

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