Tesla намерена открыть в США еще три «гигафабрики»

Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил информацию о том, что его компания планирует построить в США еще два или три завода по типу Gigafactory 1, об этом 16 июля сообщил портал Stocknews.

Издание пишет — компания озвучивает подобные планы несмотря на то, что строительство её первой и второй «гигафабрик» в США пока еще не окончено. Tesla намерена и дальше расширять собственое производство. Стоимость создания объектов может составить более $ 5 млрд.

Две фабрики должны будут располагаться в ЕС и США. Ранее СМИ сообщали, что Tesla ведет переговоры с китайскими властями по поводу строительства завода в Пекине.

Напомним, Gigafactory 1 — это завод, производящий литий-ионные батареи, он расположен в штате Невада, Gigafactory 2 — фабрика по производству солнечных батарей.

В основе названия «Gigafactory», придуманного Маском, лежит план компании по производству аккумуляторов. Суммарная мощность всех произведенных аккумуляторов на этом заводе в год должна составить около 35 ГВт·ч.