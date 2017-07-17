«Газели» будут оборудоваться автоматической трансмиссией

Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM «Группа ГАЗ» в сентябре 2017 года представит первый автомобиль модели «Газель», на котором будет установлена автоматическая коробка передач, об этом журналистам сообщил президент компании Вадим Сорокин, передает 17 июля агентство «Автостат».

Презентация машины пройдет в рамках выставки «КомТранс», мероприятие состоится в сентябре 2017 года в Москве.

Как рассказал глава компании, еще недавно подобная опция практически не интересовала покупателей этих автомобилей, которыми, как правило, являются представители бизнеса.

Известно, что АКПП — устройство остаточно дорогое, а главным критерием выбора для подобных покупателей является цена автомобиля.

Однако с недавнего времени ситуация стала меняться и бизнесмены стали спрашивать у представителей компании о возможности оборудования автомобиля АКПП. Сорокин указывает на то, что автоматическая трансмиссия снижает роль человеческого фактора и уменьшает количество поломок.

Сообщается, что уже существует тестовый образец машины с АКПП, на данный момент автомобиль проходит испытания.

Напомним, ранее пресс-служба «Группы ГАЗ» сообщала, что завод будет поставлять автомобили «ГАЗель NEXT» в Иорданию в различных модификациях. Продажей автомобилей в стране станет компания Al-Sultan.