Хакеры вымогают данные карт у владельцев iPhone при помощи альбома Рианны

Москва, , 13:08 — REGNUM Хакеры крадут данные банковских карт у пользователей смартфонов Apple, присылая им сообщение о несуществующей покупке песен певицы Рианны, сообщает компания-разработчик антивирусного программного обеспечения ESET.

По данным компании, пользователям приходит сообщение о том, что они якобы приобрели альбом Рианны в iTunes Store. Для отмены якобы совершенной транзакции предлагается пройти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт.

Там пользователя просят ввести Apple ID, пароль и другие личные данные, включая имя, телефон, дату рождения и информацию о банковской карте.

После ввода данные попадают к мошенникам, а сам пользователь переадресовывается на реальный сайт iTunes Store.

Получив информацию о карте, мошенники могут использовать ее для снятия средств и покупок в интернете, уточняет компания.