Новое поколение Scania представят в России

Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Третьего августа российские клиенты компании Scania, а это Нордленд, ТРАСКО и Блейзер, получат новые тягачи Scania модели S 500 4×2. Три автомобиля — это первые тягачи нового поколения Скания, которое было представлено 23 августа 2016 года в Париже. Относительно серии R серия S получила ряд изменений. А именно: плоский пол кабины, улучшения спального места, изменения в подвеске, что делает автомобиль более устойчивым, и более высокий крутящий момент двигателя.

На сегодняшний день европейским клиентам уже отгружено более 11 тысяч автомобилей нового поколения Scania. И вот пришло время российского рынка.

Новинка уже получила награду Truck of the Year 2017 («Международный грузовой автомобиль 2017 года») на выставке IAA в Ганновере. Кроме этого, в декабре 2016 года немецкое издательство ETM Verlag опубликовало итоги сложнейшего европейского теста грузовых автомобилей «1000 Point Test», в котором грузовой автомобиль Scania S500 получил 943 балла из 1000 возможных.

Отраслевое издание Lastauto Omnibus так отзывается о новинке:

«Высокая производительность при низком расходе топлива, лучшие ходовые качества, высокий уровень комфорта и эргономичность рабочего места водителя — вот что обеспечивает успех новой серии S».

В числе других изменений, которые отличают новую генерацию от предшествующих моделей, можно назвать экономичность в расходе топлива — 30 литров на 100 километров пути в смешанном цикле, новые цвета экстерьера и совершенно новую кабину, которая демонстрирует более совершенный уровень эргономики и удобств для водителя. Также улучшена обзорность, управляемость и технические характеристики силовых агрегатов. Новая серия оснащается несколькими моторами и трансмиссиями.

Руководитель подразделения грузового автотранспорта компании Scania Кристофер Подгорски (Christopher Podgorski):

«Наши клиенты могут рассчитывать не только на незабываемые впечатления от вождения, далеко превосходящие их ожидания, но и на максимально возможную экономию топлива».

Сейчас компания Scania реализует в России широкий спектр продукции, такой как: грузовая техника четырех серий, городские и междугородние автобусы, отдельно шасси и двигатели. Также в России для водителей и владельцев бизнеса предлагаются обучающие программы и программы страхования, лизинга.

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