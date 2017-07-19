Виталий Архиреев, , 17:49 — REGNUM

Чуть более месяца назад ИА REGNUM писало о заметных изменениях в использовании природного газа в качестве автомобильного топлива. Тогда один из крупнейших перевозчиков, компания «Деловые линии», взяла в аренду у производителя пять тягачей Scania G 340 LA4x2MNA. Ниже об опыте эксплуатации этой техники.

Но с начала июня произошло еще несколько событий, которые демонстрировали развитие направления газомоторного топлива. К примеру, компания АТС передала в пользование Газпрому передвижной газовый заправщик (ПАГЗ). Использование такой техники способствует исправлению ситуации со слаборазвитой инфраструктурой газовых заправок в России.

Не остался в стороне и легковой транспорт. Ведь использование газа в качестве топлива в таксопарках и на служебных авто существенно снижает затраты на топливо. Бренд Lada приступил к производству легковых Lada Vesta CNG, с длительным тест-драйвом которой можно ознакомиться в публикации «Lada Vesta перешла на битопливо: тест-драйв».

А в самом Газпроме заявили о развитии газозаправочной инфраструктуры на маршруте «Москва — Санкт-Петербург», который является частью Международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Так, в планах «Газпром газомоторное топливо», разместить восемь КриоАЗС, которые будут обеспечивать заправку транспорта сжиженным природным газом (СПГ) и компримированным природным газом (КПГ). В качестве конечных сроков реализации указывается 2021 год. В данном плане нашлось место и передвижным заправщикам, что подчеркивает эффективность их использования на данном этапе.

Что касается использования мобильной техники, то в «Газпром газомоторное топливо» исчерпывающе прокомментировали ситуацию в этом сегменте.

Пресс-служба «Газпром газомоторное топливо»:

«Использование мобильных комплексов является эффективным инструментом ускоренного развития рынка газомоторного топлива. Передвижные автомобильные газозаправщики «Газпром газомоторное топливо» эффективно работают с 2016 года в Калининградской области, с помощью ПАГЗ осуществляется заправка муниципального транспорта одного из автобусных парков в Санкт-Петербурге. Кроме того, использование ПАГЗ существенно минимизирует холостой пробег транспорта до газозаправочной станции и позволяет увеличить экономическую эффективность эксплуатации техники на природном газе. ПАГЗа объемом 10,2 тысяч кубических метров достаточно для заправки 80−100 автобусов компримированным природным газом».

Как видно из комментария основного игрока на рынке газомоторного топлива, пока количество ПАГЗов не дает возможности оценить эффективность их работы на ниве исправления проблем с инфраструктурой, остроту которой подчеркивает комментарий представителя Деловых Линий, которые уже больше месяца эксплуатируют метановые Scania на маршрутах между двумя столицами.

Александр Лашкевич, руководитель подразделения ГК «Деловые Линии» по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями:

«Новые автомобили Scania на газовом топливе по итогам первого месяца работы зарекомендовали себя хорошо: проблем с техническим состоянием нет.

Со слов водителей, эксплуатация техники на метане не отличается от эксплуатации ТС на дизельном топливе. Основным затруднением, как мы и предполагали, пока является слаборазвитая инфраструктура. Уже после нескольких дней пробега мы были вынуждены перевести все транспортные средства с маршрутов LTL (сборные грузы) на FTL (перевозки Еврофурами), так как в противном случае не выдерживался утвержденный график движения.

Заправочные комплексы зачастую находятся в стороне от маршрутов, что дополнительно сказывается на увеличении времени движения и росте накладных расходов. На некоторых АГЗС оборудование давно не модернизировалось, и возникают проблемы со скоростью заправки и ее необходимым объемом.

Преимуществом на АГЗС пользуются муниципальные ТС, что увеличивает время заправки.

Оценивать экономию от использования данных транспортных средств пока слишком рано, нужен более длительный период эксплуатации».

В качестве промежуточного итога можно положительно охарактеризовать решение производителей сдавать в аренду перевозчикам технику на природном газе, ведь как ощутить эффективность, если не попробовать?

Вполне очевидно, что и ПАГЗы — это быстрое и эффективное решение проблем с инфраструктурой. Кроме того, и в самом Газпроме приступили к реализации плана расширения АГНКС, пусть только на одном направлении. Но ведь оно одно из стратегических.

Резюмируя, отметим, не исключено, что именно сейчас мы наблюдаем самые важные изменения в плане замещения традиционных видов автомобильного топлива на природный газ, который не только дешевле, но и гораздо экологичнее.

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