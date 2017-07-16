В состав Тихоокеанского флота США введён новый эсминец John Finn

Гонолулу, США, , 07:30 — REGNUM На вооружение военно-морских сил США поступил новый эскадренный миноносец (эсминец) с управляемым ракетным оружием John Finn типа Arleigh Burke. Торжественная церемония введения корабля в строй состоялась 15 июля на военно-морской базе Пёрл-Харбор (США, штат Гавайи).

В ходе торжественной церемонии ввода корабля в строй, глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис заявил, что наращиванием своего Тихоокеанского флота США посылают союзникам и противникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе сигнал, что Вашингтону очень важно происходящее в этой части планеты.

«Мы верим в мир через силу — умную силу, поддерживаемую сильной властью, а сила корабля сама по себе посылает четкий сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что мы в АТР настроены серьезно. Америка — тихоокеанская нация, тихоокеанский лидер и тихоокеанская сила, ими она и будет всегда», — сказал адмирал Харрис.

Новый эсминец назван в честь американского моряка Джона Финна, который защищал военно-морскую базу Пёрл-Харбор во время нападения японцев 7 декабря 1941 года.

Финн получил 20 ранений, но не оставил поле боя. Отважный моряк скончался в 2010 году в возрасте 100 лет.