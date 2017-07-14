Военно-морской флот Египета отправил бронеавтомобили в морской поход

Каир, , 17:38 — REGNUM Противовоздушную оборону ближнего действия египетских вертолетоносцев типа «Мистраль» обеспечивают американские бронемашины Humvee Avenger с зенитно-ракетными комплексами, установленные на палубах, сообщает 14 июля издание Jane's.

Факт необычного применения сухопутной техники в интересах военно-морского флота подтвердило военное ведомство Египта.

Вооруженные силы Египта используют американские бронеавтомобили с 2010 года, но о военно-морском способе применения бронемашин Humvee Avenger стало известно после публикации в прессе фото‑ и видеоматериалов с французско-египетских военно-морских манёвров «Клеопатра-2017».

По информации Jane's, не менее трёх бронемашин с зенитно-ракетными комплексами были закреплены на палубе каждого египетского вертолетоносца.

Как сообщало ИА REGNUM, Египет купил у Франции два вертолётоносца типа «Мистраль», ранее заказанных Россией.

Франция и Россия летом 2011 года заключили договор о постройке двух «Мистралей». В 2014 году французское правительство отказалось передавать корабли России в связи с событиями на Украине. В 2015 году договор был расторгнут. По условиям его расторжения, Париж вернул сумму предоплаты и гарантировал, что продажа этих кораблей третьей стороне состоится лишь в случае согласия России.

Изначально каждый из построенных для России «Мистралей» должен был вооружаться двумя зенитно-ракетными установками 3М-47 «Гибка» и двумя зенитно-артиллерийскими установками АК-630. По причине вышеописанных обстоятельств установить эти системы вооружения не получилось.

Россия и Египет ведут переговоры о продаже Каиру систем вооружения, оборудования и палубных вертолетов Ка-52К для комплектации «Мистралей», однако соглашение по данному вопросу еще не достигнуто.

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