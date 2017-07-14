Продажи LADA в ЕС выросли почти на 32%

Москва, , 15:27 — REGNUM В период с января по июнь 2017 года в ЕС было продано около 2,5 тыс. автомобилей производства «АвтоВАЗ», что на 31,7% больше, чем в 2016 году, об этом 14 июля сообщило агентство «Автостат».

Эксперты компании пришли к такому выводу после исследования данных, которые выложила в сеть Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В июне 2017 года российскому автопроизводителю удалось реализовать в ЕС 508 автомобилей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае 2017 года компания продемонстрировала небольшое падение продаж, относительно мая 2016-го — на 2,6%. Таким образом, продажи LADA в ЕС вновь показывают положительную тенденцию.

Специалисты считают, что рост продаж LADA в Евросоюзе связан в основном с выходом на рынок модели Vesta.

Напомним, ранее немецкое издание Аuto-Medienportal разместило статью-обзор автоэксперта Йенс Риделя, посвященную LADA Vesta. Журналист высоко оценил автомобиль и сказал, что машина выглядит весьма достойно.

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