Fiat Chrysler отзывает 1,33 млн автомобилей из-за проводки и генераторов

Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Компания Fiat Chrysler Automobiles объявила, что начинает отзывную кампанию под которую попадут около 1,33 млн автомобилей по всему миру, причиной отзыва стало возможное случайное срабатывание подушек безопасности или воспламенение проводки и электрооборудования, об этом 14 июля сообщил канал CNBC.

Подушки безопасности могут случайно сработать из-за дефекта электропроводки, также она может вызвать пожар в салоне автомобиля.

Под отзыв попали автомобили модели Dodge, проданные компанией на территории Северной Америки с 2011 по 2015 год, а также кроссоверы Fiat Freemont выпускавшиеся с 2011 по 2015 год, которые автопроизводитель реализовывал по всему миру.

Кроме этого компания решила отозвать 565 тыс. машин из-за неисправности генераторов, которая также может привести к возникновению пожара.

Отзыв коснулся моделей Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger и Dodge Durango, выпускавшихся с 2011 по 2014 год и Grand Cherokee, сошедших с конвейера в период с 2012 по 2014 год.

Напомним, в мае 2017 года Fiat Chrysler объявил, что отзывает в мире около 1,25 млн пикапов Ram из-за проблем с ПО бортового компьютера автомобиля. Его неправильная работа могла привести к отключению подушек и ремней безопасности.