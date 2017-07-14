УАЗ впервые показал новую коммерческую модель «Профи»

Ульяновск, , 14:23 — REGNUM Ульяновский автозавод опубликовал первые фотографии нового коммерческого автомобиля УАЗ «Профи», снимки и информация об автомобиле была выложена 14 июля на сайте компании.

Пресс-служба компании сообщает, что производство модели на заводе начнется в сентябре 2017 года, автомобиль прошел все сертификационные тесты.

Покупателям будут доступны два варианта машины, первый тип комплектации называется «Стандарт», он обойдется в 649 тыс. рублей, стоимость комплектации «Комфорт» составляет 699 тыс. рублей.

Автомобиль оборудован двигателем ZMZ-PRO мощностью 160 л. с., трансмиссия у него — корейского производства, сообщается, что она адаптирована под коммерческий класс автомобилей.

В комплектации «комфорт» автомобиль получил дополнительно кондиционер, дистанционную охранную сигнализацию, противотуманные фары, аудиосистему, функции подогрева сидений и лобового стекла, также на автомобиле стоит аккумулятор повышенной емкости.

Напомним, 10 июля УАЗ представил свой первый экспериментальный автомобиль с гибридным двигателем. Согласно заявлениям компании, при грузоподъемности в 1,5 т машина сможет проходить до 1 тыс. км (при условии полной заправки и зарядке аккумулятора). На одной электротяге автомобиль способен проехать до 100 км.