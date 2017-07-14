Самый большой зарубежный исследовательский центр BMW заработал в КНР

Пекин, , 13:19 — REGNUM Совестное китайско-немецкое предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) сообщило о вводе в эксплуатацию нового высокотехнологичного исследовательского центра в Шэньяне — столице китайской провинции Ляонин.

Новый исследовательский центр, площадь которого составляет более 40 тыс. кв. метров, является самым большим центром BMW, построенным за пределами Германии, пишет «Чжунго жибао».

Строительство уникального комплекса началось в 2012 году. На сегодняшний день в центре работают более 800 специалистов, в том числе инженеры безопасности, инженеры-конструкторы и проектировщики автомобилей. 75% сотрудников являются гражданами КНР.

Китай является одним из крупнейших рынков сбыта автомобилей BMW. В мае 2017 года в китайском Шэньяне открылся цех крупноузловой сборки BMW, в январе 2016 года в Китае начали собирать двигатели для BMW. Основанная в 2003 году, BMW Brilliance Automotive Ltd является совместным предприятием BMW Group и Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проблемы с фронтальными подушками безопасности стали причиной отзыва более 193 тысяч автомашин. Автоконцерн BMW в Китае намерен устранить обнаруженный дефект.

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