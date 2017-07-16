Новые функции Nissan Juke пока не для России

Москва, , 14:51 — REGNUM В числе основных преимуществ данного гаджета можно назвать следующее: быстрота крепления на передней панели автомобиля, высокое разрешение (4К) и угол съемки в 360 градусов.

В компании эту камеру представляют как уникальную и первую в мире интегрированную с системами авто, имеющую такой угол съемки.

Гаджет уже успел поучаствовать в установлении очередного рекорда. Команда спортсменов, выполнявшая экстремальные трюки на пого-стик, использовала Juke Cam и кроссовер Nissan Juke, установила новый мировой рекорд Гиннесса. Видео рекорда размещено на официальном сайте Nissan.

Время беспрерывной работы камеры составляет три часа, объем внутренней памяти 64 гигабайта.

Но на российский рынок, скорее всего, новинка не поступит. Так прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Эта камера ориентированна на имидж бренда, а не на функциональную составляющую. Нововведение можно считать продолжением линии по оснащению моделей Nissan различными девайсами. Так этой весной была представлена комплектация Nissan X-Trail, оснащенная дроном, синхронизированным с мультимедиа автомобиля.

По словам представителя бренда, такие новинки больше ориентированы на рынок Великобритании. И говорить с уверенностью об их появлении на российском рынке пока не стоит.

Сейчас на рынке России модель Juke предлагается только со 117-сильным бензиновым мотором, вариатором и передним приводом. Цены на кроссовер начинаются с 1 099 000 рублей.

Практически одновременно с анонсом Juke Cam Microsoft и BMW рассказали об установке в автомобили Skype for Businnes.

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