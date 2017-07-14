Ракета-носитель «Союз» с 72 спутниками стартовала с Байконура

Астана, , 11:19 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится 73 спутника, запущена 14 июля с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«14 июля в 9:36 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группой малых спутников из 72 аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что головной блок со спутниками и разгонный блок «Фрегат», который располагает уникальной двигательной установкой, отделились от ракеты в 9:46 мск.

«Фрегату» (…) предстоит выполнить сложную программу вывода КА «Канопус-В-ИК» и 72-х малых космических аппаратов на 3 различные орбиты», — говорится в сообщении.

Так, отделение космических аппаратов на первой целевой орбите («Канопус-В-ИК») планируется в 10:38 мск, на втором этапе (с 12:01 до 12:26 мск) запланировано отделение 24-х малых аппаратов, на третьем этапе (с 17:18 до 17:41 мск) — 48 космических аппаратов.

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