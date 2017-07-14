В США отзывают 2,7 млн авто с подушками Takata

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Национальное управление безопасностью движения на трассах США приняло решение об отзыве 2,7 млн транспортных средств, на которых установлены потенциально опасные подушки безопасности Takata, об этом 12 июля сообщил NBC News.

Соообщается, что под отзыв попали автомобили производства Ford, Nissan и Mazda. 10 июля компания Honda сообщила о смерти уже 11-го гражданина США, причиной которого стала подушка безопасности Takata.

Напомним, подушки безопасности Takata стали причиной смерти 18 человек во всем мире, а еще 180 человек получили различные ранения.

Компания использовала в газогенераторах подушек нитрат аммония — химически нестабильное вещество, которое со временем может менять свои свойства и как следствие — силу взрыва, в результате чего во время срабатывания подушки возможен выброс металлических осколков, поражающих водителя.

Ранее в мире уже было отозвано около 100 млн автомобилей, оборудованных подушками безопасности данной компании, в США — около 70 млн автомбилей.

26 июня 2017 года Takata объявила о своем банкротстве, её дела были переданы японской компании Key Safety Systems.