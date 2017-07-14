К 2035 году в ЕС будут продаваться только электромобили

Амстердам, , 08:43 — REGNUM Согласно выводам исследования голландского банка ING к 2035 году в Евросоюзе все продающиеся автомобили будут электрическими, такая информация была опубликована 13 июля на сайте организации.

Исследование проводили старшие экономисты ING Макс Эрих и Юржиен Виттевеен. Они уверены, что в сегменте электрокаров случился настоящий прорыв и они будут захватывать рынок гораздо быстрее, чем ранее можно было себе представить.

Специалисты считают, что основные сдерживающие факторы, такие как малое количество зарядных станций и высокая цена электромашин будут устранены уже в последующие семь лет.

Эрих и Виттевеен уверены, что уже к 2035 году на территории ЕС будут продаваться только электрокары и это окажет сильное влияние на местный авторынок.

В настоящий момент производители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания занимают 25% рынка ЕС, однако те предприятия, которые производят литий-ионные аккумуляторы, занимают всего 3% рынка.

Эксперты опасаются, что при таких условия авторынок ЕС захватят компании из Азии и Северной Америки, поскольку они имеют доступ к гораздо большим запасам ресурсов.

Напомним, ранее ученые из Имперского колледжа Лондона дали прогноз, согласно которому электромобили смогут конкурировать с машинами, оборудованным традиционными двигателями внутреннего сгорания уже к 2022 году.