В Италии начали строить новейший десантный корабль для ВМС страны

Рим, , 17:16 — REGNUM В итальянском городе Кастелламаре-ди-Стабия на верфи судостроительной компании Fincantieri стартовала постройка нового многоцелевого десантного вертолётоносного корабля-дока для ВМС Италии, сообщает портал Korabli.eu.

По информации портала, 12 июля на верфи прошла церемония резки стали для корабля.

Стоит отметить, что строительство нового вертолётоносца предусмотрено программой модернизации военно-морского флота Италии, одобренной правительством и парламентом страны в мае 2015 года. В рамках программы, в 2016 году был заключен контракт на его постройку общей стоимостью 1,1 млрд евро.

Водоизмещение 190-метрового корабля будет достигать 20 тысяч тонн. Вертолётоносец сможет развивать скорость до 20 узлов. Экипаж корабля будет состоять из 200 человек. Корабль-док сможет нести на борту десанта из 750 человек и шесть вертолетов EH-101. Вооружение многоцелевого десантного вертолётоносного корабля-дока будет состоять из трёх автоматических 25-мм пушек и двух 76-мм артиллерийских установок Otomelara 76/62SR.

Кроме строительства десантного вертолётоносца итальянская программа обновления военно-морского флота включает в себя постройку корабля поддержки Vulcano класса LSS и семи фрегатов класса PPA. Головной корабль этой серии был заложен в мае 2017 года, а его передача военным морякам должна состояться в 2021 году.

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