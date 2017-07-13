Корпорация Apple откроет первый центр обработки данных в Китае

Пекин, , 16:04 — REGNUM Американская корпорация Apple сообщила о намерениях открыть первый в Китае центр обработки персональных данных в Китае. Согласно недавно принятым поправкам в китайское законодательство, все иностранные компании, работающие с личными данными граждан КНР, обязаны хранить информацию на серверах на территории Китая.

Новый центр будет построен на территории южной провинции Гуйчжоу. Центр будет создан в сотрудничестве с местной IT-компанией Guizhou-Cloud Big Data Industry. Co. Ltd (GCBD), пишет «Чжунго синьвэнь».

Официальный представитель Apple в Шанхае заявил, что создание дата-центра в КНР является частью инвестиционного плана корпорации, которая намерена вложить в китайскую экономику до $1 млрд.

«Создание центра обработки данных позволит повысить скорость работы и надежность наших продуктов и услуг, кроме того, мы строго соблюдаем все требования, изложенные в законе о защите киберпространства КНР», — заявил представитель американской корпорации.

Власти КНР подчеркивают, что принятые поправки в законодательство не направлены на ущемление интересов западных IT-компаний. Главной целью вступивших в силу изменений является защита китайского интернет-пространства от кибератак и терроризма.

Крупнейшая китайская IT-корпорация Alibaba на сегодняшний день имеет 17 центров обработки данных, которые расположены в КНР, США, Европе, Австралии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Управление по борьбе с киберпреступностью при Министерстве общественной безопасности КНР опубликовало обновленный план реагирования на чрезвычайные ситуации в сети Интернет. Новый план предназначен для предотвращения массовых заражений компьютеров вредоносными программами, которые могут вызвать сбои в работе ключевых государственных объектов.

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