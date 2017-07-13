Google прокладывает карты в трущобах городов Аргентины

Буэнос-Айрес, , 16:14 — REGNUM В течение нескольких месяцев Google предоставлял свои технологии общественным организациям Аргентины для получения изображений на 360° в трущобах аргентинских городов, до сих пор отмечаемых на картах как опасные места, сообщает Ultima Hora.

«Мир сможет войти с телефона и исследовать эти районы, и районы будут иметь возможность путешествовать по всему миру», — заявил в ходе презентации инициативы Федерико Прокаччини, генеральный директор Google Аргентина, который напомнил, что идея этой платформы в том, чтобы люди могли путешествовать в любую точку мира.

Google уже записал в приложение Street View более 240 городов и 180 тыс. км дорог Аргентины, и включение этих поселений отражает желание компании позволить миру «оценить и почувствовать контрасты в стране».

Для записи на улицах трущоб Google предоставила рюкзак массой около 20 кг под названием Trekker, это технология, позволяющая достигать труднодоступных районов, куда обычные автомобили компании не могут добраться. Устройство включает зеленый шар с камерой из 15 линз, которые производят съемку во всех направления каждые 20 метров.

«Теперь показано, что на этих территориях живут люди, как и в других городах, и есть дефицит, но и удивительные вещи случаются», — поделился Себастиан Пило, руководитель одной из общественных организаций, работающих по проблемам трущоб.

Пило ожидает, что в ближайшее время все населенные пункты могут быть включены в карту города, чтобы люди перестали жить в незащищенности и изоляции, в которой они пребывают сегодня.

Для лидера организации Techo цель состоит в признании 4 тыс. трущоб в Аргентине и в решении этой задачи по всей Латинской Америке, где, как он сообщил, один из четырех человек проживает в трущобах.

Напомним, массовое появление трущоб в странах Латинской Америки началось вместе с процессом индустриализации, когда тысячи крестьян из провинции шли в города в поисках работы на заводах и фабриках. Однако масштабы роста данного явления увеличились в последние годы.

Так, из 4 100 обследованных поселений в Аргентине 749 были созданы после 2010 года, периода, в который в Аргентине наблюдался экономический рост. При этом для страны характерно огромное социальное неравенство, где 30% населения живет за чертой бедности.

Площадь всех трущоб Аргентины оценивается в 330 квадратных километров, что больше площади столицы Буэнос-Айреса.

В мае 2017 года правительство Аргентины при поддержке общественных организаций, близких к Папе Римскому Франциску I, провело перепись и выдало жилищные сертификаты 4100 незаконным поселениям по всей стране, где проживает около 1,5 миллионов человек. Данные сертификаты позволят легализовать данные поселения и обеспечить их коммунальными услугами.