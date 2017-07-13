«АвтоВАЗ» опубликовал фотографии интерьера новых LADA Vesta SW и SW Cross

Самара, , 15:29 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» выложила в сеть фотографии интерьера универсала LADA Vesta SW и кроссовера Vesta SW Cross, снимки были опубликованы 13 июля на официальном сайте компании.

Пресс-служба сообщает, что салон автомобилей выполнен в соответствии с дизайном кузова. В интерьере присутствуют элементы оранжевого цвета, они расположены на дверях, обивке сидений и приборной панели.

Компания обращает внимание на то, что автомобиль получил новые функции, которые ранее были представлены только на машинах более высокого уровня.

К ним относятся: трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений и центральная передняя консоль с подлокотником, ящиком для хранения, USB-портом, розеткой и кнопками подогрева задних сидений. Также Машина получила задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Компания сообщает, что в автомобиле удалось увеличить пространство над головами задних пассажиров. Багажник машины получил двойной пол, органайзер и три сетки для фиксации грузов.

Напомним, 3 июля в сеть попали фотографии новых LADA Vesta SW Cross, фотошпионы поймали автомобили в тот момент, когда их перевозили по дорогам Ижевска. Ранее СМИ сообщали о том, что завод уже изготовил первую партию новых машин.