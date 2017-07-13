«Лимузин Путина» получит двигатель мощностью 850 л.с

Москва, , 14:34 — REGNUM Лимузин, который разрабатывается в рамках проекта «Кортеж», направленного на создание автомобилей для высокопоставленных лиц российской власти, получит двигатель мощностью 850 л.с., об этом 12 июля написали «Известия».

Информацию о характеристиках двигателя журналистам сообщил глава отдела перспективных технологий и развития ФГУП «НАМИ» Кирилл Казмирчук, он дал интервью в рамках выставки «Иннопром-2017».

Представитель института сообщил, что на автомобили проекта «Кортеж» будут устанавливаться разные двигатели, но самую мощную установку получат лимузины.

«V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на лимузины — легкий и «тяжелый», то есть защищенный лимузин», — сказал Казимирчук.

Напомним, проект «Кортеж» — это разработка, которой занимается ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт (НАМИ)». Проект реализуется в рамках поручения президента РФ, которое он дал в 2012 году. Ранее СМИ сообщали, что двигатель для автомобиля проектирует компания Porsche Engineering.

6 июля 2017 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Владимир Путин протестировал лимузин, который был создан в рамках этого проекта. По словам Мантурова, президент остался доволен работой отечественных производителей.