Берлин, , 17:07 — REGNUM Мобильный интернет 5G заработает в Германии к 2020 году, об этом говорится в «5G-стратегии для Германии», пишет 12 июля Die Bundesregierung.

Федеральное правительство выделило около €80 млн на научные исследования по разработке пятого поколения мобильной связи в целях обеспечить Германии ведущую позицию в этой области.

Сообщается, что 5G позволит обмениваться большими объемами информации за считанные секунды.

Однако в этом Германию может опередить Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления China Mobile Communications Corp, крупнейшего мобильного оператора в мире, Шан Бин заявил, что China Mobile приступит к тестированию сетей 5G уже в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобильные сети 5G заработают в Китае уже в 2019 году