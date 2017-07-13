Беспилотный автомобиль от Baidu будет протестирован в китайском Баодине

Баодин, Китай, , 11:43 — REGNUM Руководство китайской интернет-корпорации Baidu и власти провинции Хэбэй подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития беспилотного транспорта. Согласно достигнутым договоренностям, первый беспилотный автомобиль от Baidu будет проходить испытание на улицах города Баодин, расположенного в Хэбэе.

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на пять лет. За это время в Баодине будет создан специализированный полигон, полностью имитирующий улицы реального города. На этом полигоне будут испытываться беспилотные автомобили, а также изучаться возможность внесения поправок в китайские правила дорожного движения с учетом появления на улицах беспилотного транспорта, пишет «Сина синьвэнь».

Баодин станет первым городом в Китае, где будет проведен полный цикл испытаний беспилотных авто. Корпорация Baidu начала разработку собственного беспилотного автомобиля в 2013 г. В декабре 2015 г. Baidu провела первые испытания своего автомобиля-беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле корпорация Baidu представила на автосалоне в Шанхае свой новый проект Apollo, который предоставит автопроизводителям инструменты, помогающие проектировать беспилотные автомобили.

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