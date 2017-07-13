В мае в РФ продажи автомобилей класса «люкс» упали на 14,7%

Москва, , 09:51 — REGNUM В мае 2017 года в России было продано 116 автомобилей, относящихся к классу «люкс», это на 14,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, информация была опубликована 12 июля на сайте агентства «Автостат».

За обозначенный период в стране было продано 46 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class. Автомобиль является признанным лидером данного сегмента рынка.

На второй позиции лакшери-рейтинга стоит автомобиль от Maserati. В мае 2017 года его обладателем стали 34 человека. На третьем месте — Bentley, продано 15 машин, на четвертом — Rolls-Royce, его обладателем стали 8 покупателей.

Компаниям Ferrari и Lamborghini за обозначенный период удалось реализовать в России по пять люксовых машин. А Aston Martin продала 3 подобных автомобиля. «Автостат» сообщает, что около двух третьих таких автомобилей было продано на рынках Москвы и Подмосковья, а именно — 76 машин.

Пять лакшери автомобилей ушло в Краснодарский край, 4 — в Башкирию. 3 автомобиля будет ездить по улицам Санкт-Пербурга. Восемнадцать регионов получили по одному такому автомобилю, а пять — по два.

Напомним, в июне 2017 года агентство «Автостат» сообщало, что продажи автомобилей класса люкс в России в апреле 2017 года выросли на 17%, было продано 133 таких машин. Первые три места в рейтинге продаж в той же последовательности заняли Mercedes-Benz, Maserati и Bentley.

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