Дизельный скандал: Daimler обвинили в продаже 1 млн «грязных» машин

Берлин, , 08:34 — REGNUM Немецкую компанию Daimler обвинили в том, что она продала в Европе и США более 1 млн автомобилей, которые не соответствовали экологическим стандартам, об этом 12 июля сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Газета пишет, что информация была получена её корреспондентами из ордера на обыск, который выдал суд Штутгарта.

Ранее прокуратура Штутгарта проводила обыски в офисах компании, это произошло после того, как концерн обвинили в ложной рекламе и манипуляциях с ПО дизельных автомобилей.

Текущий документ, разрешающий обыски, датирован 23 мая. Согласно содержащейся там информации, компания в период с 2008 по 2016 год продала в США и Европе более 1 млн машин, которые чрезмерно загрязняли атмосферу.

Речь идет об автомобилях, оборудованных двигателями OM 642 и OM 651. Прокуратура считает, что Daimler использовала оборудование, которое занижало их выбросы CO2 при прохождении процедуры проверки экоконтроля.

Газета пишет — существует риск того, что эти автомобили могут попасть в Европе под запрет. Однако в Daimler отрицают возможность подобного развития событий.

Напомним, впервые «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года в США, когда выяснилось, что компания Volkswagen устанавливала на свои дизельные машины ПО, позволявшее обманывать надзорные ведомства. Этот скандал уже обошелся компании в более чем $ 25 млрд.