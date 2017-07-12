За второй квартал 2017 года авторынок России покинули 7 моделей авто

Москва, , 16:39 — REGNUM Исследование, проведенное специалистами аналитического агентства «Автостат» в период с апреля по июнь 2017 года показало, что авторынок России вынуждены были покинуть 7 моделей автомобилей, результаты были опубликованы 11 июля на сайте компании.

Российский рынок в ближайшее время покинет модель Golf от Volkswagen, сообщается, что поставки прекращены, а запасы у дилеров подходят к концу. Также с рынка уходит Touareg.

Nissan прекращает поставки Patrol, рынок покидают китайские седан и хэтчбэк Brilliance Н230, несмотря на то, что машины были весьма конкурентноспособны.

Kia выводит с рынка модель Venga, причем эксперты сообщают, что компания не намерена выпускать новую версию машины.

Стоить отметить — эксперты «Автостат» сообщают, что Fiat-Chrysler (FCA) больше не будет продавать в России Fiat 500.

Однако 12 июля представители компании сообщили журналистам портала «Автовзгляд», что эта информация не соответствует действительности и в ближайшее время в Россию поступит партия обновленных автомобилей.