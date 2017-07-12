Aston Martin представила предсерийную версию дорожного гиперкара Valkyrie

Лондон, , 16:45 — REGNUM Компания Aston Martin представила миру фотографии предсерийной модели гиперкара Valkyrie и сообщила некоторые подробности об автомобиле, об этом 12 июля написало издание Roadandtrack.

Ранее компания сообщала, что мощность двигателя гиперкара составит 1130 л.с., это будет турбированный 6,5-литровый мотор V12. Поклонники ждали информации о том, что за трансмиссия будет использована в машине, но Aston Martin пока ничего об этом не сообщила.

Зато производитель раскрыл иную информацию и подтвердил некоторые ранее озвученные предположения. Стало известно, что автомобиль будет двухместным, но водитель и пассажир будут располагаться в машине так же, как располагается пилот «Формулы-1» в болиде.

Места в салоне крайне мало, компания шутливо заявляет, что в него поместятся два «98-процентных взрослых». Как и заявлялось ранее, сиденья будут изготавливаться на основе 3D-сканирования и будут прикреплены к кокпиту болтами. Ремни безопасности будут четырехточечными в случае использования автомобиля на дорогах общего пользования и шеститочечными в случае, если машина будет ездить по треку.

На автомобиле не будет боковых зеркал, их заменят две камеры высокого разрешения. По заявлению компании причиной подобного выбора является не уменьшение веса машины, а улучшение её аэродинамических свойств.

Напомним, ранее компания Aston Martin заявляла, что будет выпущено лишь 150 экземпляров Valkyrie. Таким образом, автомобиль обойдет в вопросе эксклюзивности Porsche 918 Spyder (918 ед.), LaFerrari (500 ед.) и McLaren P1 (375 ед.).

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