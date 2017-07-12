Facebook вводит рекламу в своем мессенджере

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Компания Facebook объявила, что в ее мессенджере будут размещаться рекламные ролики, которые будут доступны пользователям по всему миру. Об этом говорится на сайте компании.

Facebook будет размещать рекламу в Messenger для всех пользователей, после того как эта функция была успешно протестирована в Австралии и Таиланде. Теперь компании смогут размещать свои рекламные объявления для того, чтобы расширить круг своей аудитории.

«Мы предлагаем компаниям по всему миру возможность использовать рекламу на Facebook, чтобы увеличить доступ к людям благодаря мессенджеру», — говорится в сообщении.

Реклама будет учитывать интересы пользователя и будет располагаться на основной вкладке мессенджера между диалогами. При нажатии на баннер пользователь сможет перейти на сайт компании.

По данным компании, ежемесячная аудитория мессенджера составляет более 1,2 млрд человек. В соцсети уверены, что компании любого размера получат новый инструмент для установления связи с клиентами.

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