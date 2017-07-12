Число вылетов санавиации в Омской области в 2017 году вырастет в 10 раз

Омск, , 15:41 — REGNUM Омскими медиками для оказания экстренной помощи жителям отдаленных районов будет использоваться дополнительный вертолет. Это стало возможным благодаряучастию региона в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

В соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения РФ и Правительством Омской области на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации из средств федерального и областного бюджетов выделено 139,6 млн. рублей.

Проведен конкурс на выполнение до конца 2017 года 855 летных часов. Это позволит омским врачам осуществлять вылеты в отдаленные районы области для оказания экстренной медицинской помощи в среднем в 10 раз чаще, что повысит доступность экстренной медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов Омской области. Ранее вылеты совершал вертолет Ми-2 без медицинского модуля, с 2017 года к нему добавился вертолет Ми-8, оснащенный современным реанимационным оборудованием. С 1 июля вертолетом МИ-8 совершено 14 вылетов, транспортировано 20 человек. Это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, беременные и новорожденные, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. Кроме этого бортом санавиации в районные больницы были доставлены узкие специалисты для проведения оперативных вмешательств пациентам с тяжелыми травмами и заболеваниями на базе ЦРБ. Наибольшее количество вылетов осуществляется в отдаленные населенные пункты в Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Колосовском и Седельниковском муниципальных районов.

В настоящее время на территории муниципальных районов области оборудовано две вертолетные площадки — в Таре и Седельниково. Планируется, что до конца года специальные площадки появятся также в Усть-Ишиме и Тевризе. При этом, при необходимости, пилот вправе самостоятельно принимать решение о посадке на необорудованной площадке, если площадь участка позволяет это сделать.