Италия передала Ираку корабли, заказанные 37 лет назад

Багдад, , 14:43 — REGNUM Военные корабли итальянского производства, заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году, прибыли в Ирак. Снимки корветов типа «Ассад» в порту Умм-Каср опубликованы в иракской группе Tactical Cell в соцсети Facebook.

Специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий отмечают в блоге bmpd, что корветы «Муса бин Нусейр» и «Тарик бин Зияд» были построены в рамках договора на $2,4 млрд. заключенного 37 лет назад. В рамках контракта Италия должна была построить для Ирака четыре фрегата типа «Лупо», шесть корветов типа «Ассад», а также танкер снабжения и плавучий док.

Однако начался ирано-иракский конфликт, и Багдад внес частичную плату за док, танкер и два корвета. Корабли в 1986 году формально передали иракской стороне, однако фактически Италия их задержала, ожидая полной уплаты.

В дальнейшем заказанные правительством Хуссейна корабли частично были переданы Малайзии, частично вошли в состав итальянского флота. Новые иракские власти начали переговоры о передаче кораблей в 2000-х годах.

В результате в 2010 году Ирак получил плавучий док, в отношении же корветов позже было заключено соглашение о ремонте, модернизации и последующей передаче заказчику.

Однако по всей видимости, отмечают авторы bmpd, договор выполнен не был, так как оба корвета прибыли в Ирак в техническом облике первой половины 1980-х годов. Таким образом, их боеготовность вызывает сомнения.

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