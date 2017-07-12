Немецкий автоэксперт высоко оценил автомобиль LADA Vesta

Берлин, , 14:56 — REGNUM Немецкий автомобильный эксперт и журналист Йенс Ридель протестировал автомобиль LADA Vesta в комплектации «Люкс» и машина ему понравилась, об этом 12 июля сообщил автомобильный портал Car.

Издание пишет, что специалист положительно отозвался о дизайне автомобиля, который разрабатывал Стив Маттин. Ридел сказал, что раньше автомобили были отсталыми, а сейчас машина выглядит вполне достойно.

Вслед за своими коллегами, которые ранее оценивали данную модель «Автоваза», экперт отметил, что впечатление портит запах дешевого пластика, который не выветривается даже через продолжительное время.

Автору издания Аuto-Medienportal понравилсь работа 1,6 литрового двигателя, по его мнению, мотор работает практически бесшумно в режиме до 3 тыс. оборотов, однако после преодоления этой величины его звук начинает надоедать.

Оценил Йенс Ридел и то, что автомобиль адаптирован под эксплуатацию на российских дорогах и имеет соответствующую настройку подвески. Журналист отметил, что ямы, к сожалению, бывают и в Германии и что данная особенность является безусловным плюсом автомобиля.

Напомним, в апреле 2017 года обзор на LADA Vesta в газете Süddeutsche Zeitung разместил другой автомобильный эксперт — журналист Томас Харлофф. Он назвал Vesta «слишком дорого дешевой машиной».